وزير الري السوداني متوجها لنيويورك: استجابة مجلس الأمن لطلبنا تؤكد أن الملء الثاني يمثل تهديدا للأمن

توجه وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، مساء أمس الاثنين، الى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة وحضور فعاليات جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة.

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وفي مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم، أشار ياسر عباس إلى أن "استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، تعد نجاحا للدبلوماسية السودانية، وتأكيدا واضحا على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين".

وأكد وزير الري السوداني "دفع السودان بأربعة مطالب، تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة، ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الإفريقي بدل دور المراقبين، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى المساعدة في دفع التفاوض بين الدول الثلاث".

المصدر: RT