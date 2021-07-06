بري يحدد موعدا لدراسة رفع الحصانة عن 3 نواب في قضية مرفأ بيروت

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة للجان النيابية المختصة، بعد ظهر الجمعة المقبل، لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع انفجار مرفأ بيروت.

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يأتي ذلك، بعدما أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار مسار الملاحقات القضائية بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشهود، طالبا رفع الحصانة عن سياسيين وأمنيين تمهيدا للادعاء عليهم.

ووجه بيطار كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بصفتهم نوابا بالبرلمان.

ووقع في 4 أغسطس 2020، انفجار ضخم في مرفأ بيروت خزنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة.

وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام