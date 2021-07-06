موقع لبناني: بري يؤكد أن الحسم في ملف الحكومة صار ضرورة قصوى

نقل موقع "النشرة"، عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن الموضوع الحكومي صار أمام مفترق، والحسم هنا صار ضرورة قصوى.

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وشدد بري​، على ضرورة أن لا تستمر الحال على ما هي عليه في الشأن الحكومي، "فإما أن يتم تشكيل حكومة وإما ستكون هناك أفكار جديدة".

وأكد بري تمسكه بمبادرته "التي لا تزال مستمرة"، مذكرا بـأنه سبق وقدم ثلاث مبادرات، إحداها تتعلق بحجم الحكومة التي عدلها إلى حكومة من 24 وزيرا بدل صيغة 18 وزيرا التي رفضها البعض، ثم كانت مبادرته تجاه حقيبة الداخلية بأن اقترح أسماء لشغل الوزارة.

وردا على سؤال ما إذا كان سيعمل على ثني الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عن الاعتذار، قال بري إنه "آثر عدم الخروج بموقف من الاعتذار سلبا أو إيجابا، قبل أن يعرف من الحريري دوافعه وحقيقة الأسباب التي تدفعه لتقديم اعتذاره، كي يبني على الشيء مقتضاه".

وشدد بري في هذا السياق، على أن "المطلوب هو الاستماع إلى كلام الرئيس المكلف وحقيقة موقفه وعلى أي أساس اتخذه"، مضيفا أنه "إذا أراد الحريري الاعتذار، سنرى أسبابه وعلى أي أساس اعتذر، وإلا القصة مش سهلة"، في إشارة إلى المزيد من التعقيد في المشهد السياسي اللبناني.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الحليف المقرب من بري، قال أمس إنه من المفترض أن تكون هذه الأيام حاسمة في رسم صورة المشهد الحكومي بشكل واضح.

وكُلف الحريري تشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه فشل حتى اليوم في التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة مع الأطراف السياسيين، لا سيما في ظل تأزم العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي.

المصدر: "النشرة"