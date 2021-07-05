لندن تعلن استعدادها للمساعدة.. قادة أركان 9 جيوش عربية يجتمعون معا إلى طاولة نظيرهم البريطاني

أعلن رئيس أركان الجيش البريطاني الفريق أول سير نك كارتر عن "استعداد بلاده لمساندة شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة".

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر "تويتر" أن الفريق أول كارتر قال خلال اجتماع عسكري انعقد في بريطانيا بمشاركة رؤساء أركان 9 دول عربية، إن "بريطانيا على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الدول التي شاركت في الاجتماع هي مصر، والبحرين، والأردن، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات".

رئيس أركان الدفاع، الفريق أول سير نِك كارتر، استضاف اجتماع #مجموعة_دراغون السنوي لرؤساء أركان 🇪🇬🇧🇭🇯🇴🇮🇶🇰🇼🇴🇲🇶🇦🇸🇦🇦🇪، وأكد أن #بريطانيا_العالمية على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب شركائنا في #الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمي. pic.twitter.com/6zgKNasFzb — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) July 5, 2021

المصدر: RT