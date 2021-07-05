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الجيش البريطاني: مستعدون لمساندة شركائنا في الخليج للتصدي للتهديدات

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الجيش البريطاني: مستعدون لمساندة شركائنا في الخليج للتصدي للتهديدات
Reuters HENRY NICHOLLS
رئيس الأركان البريطاني الفريق أول نك كارتر
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أعلن رئيس أركان الجيش البريطاني الفريق أول سير نك كارتر عن "استعداد بلاده لمساندة شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة".

وأوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في تغريدة عبر "تويتر" أن الفريق أول كارتر قال خلال اجتماع عسكري انعقد في بريطانيا بمشاركة رؤساء أركان 9 دول عربية، إن "بريطانيا على أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب شركائها في الخليج للتصدي للتهديدات المشتركة لأمن المنطقة والأمن العالمي".

وأشارت الوزارة إلى أن "الدول التي شاركت في الاجتماع هي مصر، والبحرين، والأردن، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والسعودية، والإمارات".

المصدر: RT

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