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"مجلس الشركاء" السوداني يوصي بإعفاء جميع ولاة البلاد

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اجتماع مجلس الشركاء ـ (وكالة الأنباء السودانية)
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أوصى "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" في السودان بإعفاء جميع ولاة الولايات من مناصبهم بدءا من مطلع أغسطس المقبل، على أن يعين ولاة جدد في الخامس منه.

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وجاء ذلك في اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في القصر الجمهوري مساء اليوم، بحث عددا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

وقال عضو مجلس الشركاء حيدر الصافي في تصريح صحفي، إن المجلس شكل لجنة برئاسة عدد من أعضائه للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في 17 من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

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