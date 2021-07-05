مواطن يطلب مقابلة العاهل الأردني البحر الأحمر في خليج العقبة (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مقطعا مصورا جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأحد المواطنين في البحر الأحمر في خليج العقبة.

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي كان يسبح في البحر الأحمر.

وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك، سبح سريعا ناحية زورق العاهل الأردني وصافحه، ودار حديث ودي بينهما.

مواطن يطلب مقابلة الملك من البحر في العقبة#عمونpic.twitter.com/BZTc2oIo21 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 5, 2021

المصدر: وسائل إعلام أردنية