 
مباشر

مواطن يطلب مقابلة العاهل الأردني البحر الأحمر في خليج العقبة (فيديو)

أخبار العالم العربي

مواطن يطلب مقابلة العاهل الأردني البحر الأحمر في خليج العقبة (فيديو)
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrj7

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، مقطعا مصورا جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأحد المواطنين في البحر الأحمر في خليج العقبة.

ويظهر في الفيديو تلبية ملك الأردن لطلب المواطن الذي كان يسبح في البحر الأحمر.

وبعد حصول المواطن على الموافقة على مقابلة الملك، سبح سريعا ناحية زورق العاهل الأردني وصافحه، ودار حديث ودي بينهما.

مواطن يطلب مقابلة العاهل الأردني البحر الأحمر في خليج العقبة (فيديو)

المصدر: وسائل إعلام أردنية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا