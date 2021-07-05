اشتية يحمل إسرائيل المسؤولية عن صحة الأسير أبو عطوان

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير غضنفر أبو عطوان، معتبرا أن بلدة بيتا تشكل نموذجا يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية الأرض.

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وحيا اشتية خلال جلسة للحكومة الفلسطينيين في بلدة بيتا الذين تمكنوا بصمودهم وتضحياتهم من إجبار المستوطنين على الرحيل عن أرضهم في جبل صبيح، معتبرا أن بيتا أصبحت أيقونة نضال، ونموذجا يحتذى في المقاومة الشعبية القادرة على حماية ارضنا من المشاريع الاستيطانية.

وحمل اشتية السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما وطالب بسرعة الإفراج عنه، كما حمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة المحامي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش الذي أُدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب تدهور حالته الصحية عقب اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية على حاجز الكونتينر أمس الأول.

وأدان اشتية ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تكثيف مخططاتها الاستيطانية ومواصلتها هدم المنشآت ومساكن المواطنين في حي البستان ووادي حلوة في سلوان، وتضييق الخناق على أهالي الشيخ جراح، إضافة لانتهاكات المستوطنين المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، مطالبا بوقف تلك الانتهاكات.

المصدر: وفا