"سانا" إصابة مدنيين جراء تفجير دراجة نارية مفخخة أمام أحد مقرات "قسد" بريف الحسكة الجنوبي

أفادت وكالة "سانا" بـ"إصابة عدد من المدنيين، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة أمام أحد مقرات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بسوريا".

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وكشفت "سانا" نقلا عن مصادر محلية أن "دراجة نارية مفخخة انفجرت قبل ظهر اليوم قرب أحد مقرات ميليشيا "قسد" على الطريق الرئيسي وسط مدينة الشدادي، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين في صفوف الميليشيا، وجرح عدد من المدنيين تصادف وجودهم في المكان إضافة إلى وقوع أضرار مادية".

وبحسب "سانا"، "تتصاعد الهجمات ضد "قسد" في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية، بالتوازي مع تصاعد درجة الرفض الشعبي لهذه الميليشيا المرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة، وإمعانها في التضييق على الأهالي عبر سلسلة من الممارسات الإجرامية، التي واجهها السكان بمظاهرات احتجاجية طالبت بطرد الميليشيا من مناطقهم".

المصدر: "سانا"