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تونس.. مجلس شورى حركة النهضة يحث على تكوين حكومة سياسية قوية

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تونس.. مجلس شورى حركة النهضة يحث على تكوين حكومة سياسية قوية
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
أعلام تونس
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حث مجلس شورى حركة النهضة التونسي "على مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج، وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات".

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وفي بيان به، إثر انعقاد دورته الخمسين، دعا المجلس إلى "تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب"، مشددا على "ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحل الإشكالات السياسية والقانونية".

كما أعلن "شورى النهضة" المصادقة على لائحة عمل لجنة الإعداد المادي للمؤتمر الحادي عشر للحركة المقرر عقده في ديسمبر 2021، يزكي ترشيح محمد القلوي كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بملف العدالة الانتقالية.

المصدر: قناة "نسمة"

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