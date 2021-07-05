الرئيس الجزائري يدشن نصبا تذكاريا للجزائريين المنفيين إبان الاحتلال الفرنسي

أشرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، على تدشين نصب تذكاري مخلد "لتضحيات الجزائريين المنفيين إلى أقاصي الأرض خلال فترة الاحتلال الفرنسي وفاء وعرفانا بتضحياتهم".

وقام تبون بتدشين النصب التذكاري بشارع "بوجمعة حمار" بساحة الشهداء بالعاصمة والذي وضع تخليدا لذكرى الجزائرين المنفيين إلى كالديونيا وبلاد الشام والبرازيل وغويان إبان الاحتلال الفرنسي.

كما قام رئيس الجمهورية "بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمقام الشهيد ووضع إكليلا من الزهور".

وأعطى بالمناسبة إشارة انطلاق الاحتفالات المخلدة لذكرى عيدي الاستقلال والشباب عبر الوطن.

المصدر: الشروق أونلاين