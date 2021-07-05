مستوطنون يضرمون النار بأراضي قرية جالود للمرة الثانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة

أقدم مستوطنون متطرفون، الليلة الماضية، على إشعال النار في المنطقة الغربية من قرية جالود القريبة من مستوطنة "شفوت راحيل" قرب نابلس.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية عن مراسلها أن المواطنين تمكنوا من السيطرة على النار وإخمادها قبل أن تصل إلى مدرسة في قرية جالود.

وكان المستوطنون قد أشعلوا النيران، مساء أمس الأحد، في نفس الأراضي تحت حماية من الجيش الإسرائيلي.

وقالت المصادر الإسرائيلية إن المستوطنين زعموا أن الحريق جاء ردا على إحراق الأراضي المحيطة بالبؤرة الاستيطانية "ايش كودش".

المصدر: معا