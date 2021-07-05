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رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: توجد 13 وظيفة قيادية شاغرة لأمناء عامين في البلاد

مال وأعمال

رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني: توجد 13 وظيفة قيادية شاغرة لأمناء عامين في البلاد
AFP
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أعلن سامح الناصر، رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن عن شغور نحو 13 وظيفة قيادية في البلاد.

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وأوضح الناصر في حوار تلفزيوني أن الوظائف الشاغرة هي للأمناء العامين وتخضع للنظام رقم 34 لسنة 2021، من نظام التعيين الخاص بالوظائف القيادية.

وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية في الأردن إلى "تشكيل لجنة برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان الخدمة المدنية لدراسة الطلبات والفرز والإحالة إلى الوزير المختص لتحديد الاشخاص المناسبين، ثم التحويل إلى لجنة وزارية".

ووصف الناصر العلاقة بين الأمين العام والوزير بأنها "علاقة مبنية على المسؤوليات والصلاحيات وهذه العلاقة بحاجة إلى تأطير مستقبلا بشكل أكثر تنظيما بحيث لا تغول من قبل الوزير ولا تغول من قبل الأمين العام".

وبين في السياق ذاته أن الوزير هو من "يتحمل المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب لذلك يجب أن تكون لديه الصلاحية على قدر هذه المسؤولية".

المصدر: عمون

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