رئيس وزراء أردني سابق ينفي ما نقل على لسانه بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري نفى ما يتداول من تصريحات على لسانه بشأن استقرار القوات الأمريكية في الأردن.

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ونقلت الوكالة عن المصري توضيحه أن "ما قيل على لسانه بهذا الشأن غير دقيق"، وتأكيده أن ما صرح به "هو استخدام القوات الأمريكية لميناء العقبة للمغادرة إلى الجهات التي تريدها فقط".

وبشأن ما ذكر عن القوات الأمريكية القادمة من أفغانستان، أكد المصري أنه ذكرها ورد "وأخذت على لسانه عن طريق الخطأ، ولم يكن يقصدها في سياق الحديث".

المصدر: بترا