إعلام ليبي: الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة يخضع للصيانة حاليا

نقلت صحيفة "بوابة الوسط" عن مصادر قولها، إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة يخضع للصيانة حاليا، مشيرة إلى أن افتتاح الطريق سيكون بناء على توصية اللجنة العسكرية المشتركة.

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وقالت مصادر فنية تابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وإدارة المشروعات الوسطى في سرت، إن الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لا يزال يخضع بشكل كامل للصيانة في الوقت الراهن، فيما تقوم بأعمال التنفيذ شركة "سما" للمقاولات برعاية اللجنة العسكرية المشتركة "لجنة الـ10".

وأوضحت المصادر أن الطريق المقفل ببوابة 60 غرب سرت منذ عام ونصف، يخضع لأعمال إعادة تهيئة مع صيانة جميع الحفر والتكسيرات بالطريق الساحلي، وتركيب جميع التجهيزات بالاضافة إلى تركيب أجهزة تتبع ومراقبة دولية. وقد بدأت أعمال الصيانة في 25 يونيو.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر افتتاح الطريق بناء على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، فقد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فتح الطريق في 20 يونيو الماضي، غير أن ذلك كان من طرفه، إذ أكدت في وقت لاحق اللجنة العسكرية تأجيل فتح الطريق إلى حين إصلاح الأضرار الموجودة به، وتوزيع البوابات.

المصدر: بوابة الوسط