"حفظنا حقوقنا بالكامل".. رئيس قناة السويس يعلن انتهاء المحاكم مع سفينة "إيفرغيفن"

أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن جولات المحاكمة بشأن السفينة "إيفرغيفن" انتهت، مع الحفاظ على حقوق الهيئة كاملة والحفاظ على العلاقة مع الشركة والعلاقة السياسية مع اليابان.

وأضاف رئيس قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الليلة الماضية، أن العالم الآن يتحدث عن الإنجاز الذي حققته هيئة قناة السويس في إنقاذ السفينة وتعويمها خلال أسبوع، كما أن هذه الأزمة وجهت بأهمية قناة السويس لمصر والعالم أجمع، مشيرا إلى أنه من يناير ليونيو تم مرور 9760 سفينة بزيادة 2% عن العام الماضي بتحقيق 3 مليارات دولار.

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وأكد أن التوقيع النهائي والسماح للمركب بالمغادرة سيجري يوم الأربعاء القادم، مشيرا إلى أن حفلا سيقام 7 يوليو بحضور الشركاء ووكالات الأنباء الأجنبية، والشركة ستقدم للهيئة هدية قاطرة بشد 75 طنا.

وكان المحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة "إيفر غيفن" قد أعلن أمس الأحد، عن التوصل رسميا إلى حل مع هيئة قناة السويس.

المصدر: "الأهرام"