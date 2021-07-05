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وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع غزة قد تندلع بأي لحظة

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب مع غزة قد تندلع بأي لحظة
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "قطاع غزة مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لأي عملية".

وفي تصريح لقناة 13 العبرية، قال غانتس إن "احتمال الحرب مع قطاع غزة لا زال قائما".

وأضاف أن "القطاع مكان حساس جدا وقابل للانفجار بأي لحظة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لكل عملية".

وفي تطرقه إلى مسألة البالونات الحارقة التي تطلقها "حركة حماس" من قطاع غزة، قال: "بعد عملية "حارس الأسوار" قلنا إننا لن نتقبل الوضع كما كان عليه بالسابق، وأيضا نحن لا نتقبل قضية البالونات".

وتابع: "من الآن فصاعدا سنهاجم ونستمر بمهاجمة أهدافا نراها نوعية".

المصدر: I24

 

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