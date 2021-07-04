مصادر مصرية: التعويض المتفق عليه مع السفينة "إيفر غيفن" هو الأعلى في العالم

أفادت مصادر ووسائل إعلام مصرية بأن التعويض المتفق عليه بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة الشحن "إيفر غيفن"، يعتبر ضمن أعلى قيمة تعويض في العالم عن حادث بحري.

وقالت المصادر، إن "إعلان هيئة قناة السويس وممثلي سفينة "إيفر غيفن"، التوصل لاتفاقية نهائية للتسوية يعتبر أمرا شديد الأهمية، حيث أن تلك الأزمة المتعلقة بالسفينة الجانحة استمرت نحو 6 أيام، ومرت الفترة الماضية بجولات من المفاوضات بين الطرفين".

وأشارت المصادر، إلى أن "الرسالة الأهم التي ترغب مصر في إيصالها للعالم هي أن القاهرة أمينة على قناة السويس والتجارة في العالم، كون قناة السويس شريان الحياة للعالم، كما أن مصر ترحب بشركائها لكن في سياق القانون".

وأعلنت الهيئة في وقت سابق اليوم الأحد، عن التوصل مع الشركة المالكة لسفينة الشحن البنمية، إلى تسوية لحل المشكلة بين الطرفين.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT