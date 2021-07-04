صندوق "تحيا مصر": علاج أول 10 مرضى بالضمور العضلي خلال أيام

أعلن محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر" البدء بعلاج أول 10 مرضى بالضمور العضلي الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذه المبادرة.

وفي تصريح لقناة dmc، أوضح مختار أن "علاج مرضى الضمور العضلى من خلال مبادرة "أمل في بكرة"، ستنطلق المرحلة الأولى منها في الفترة المقبلة، لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر".

ولفت إلى أن الصندوق يتعاون مع أجهزة الدولة لعلاج مرضى الضمور العضلي، على غرار التعاون في عدد من المبادرات الرئاسية في الفترة السابقة".

وأضاف: "الضمور العضلي، واحد من الأمراض الوراثية النادرة التي ستتعامل معها وزارة الصحة في الفترة المقبلة، وبالتالي سيوفر الصندوق الأدوية للمرضى وكذلك التشخيص".

المصدر: "اليوم السابع"