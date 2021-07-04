بالفيديو.. متظاهرون في رام الله ينددون بمقتل بنات ويطالبون برحيل عباس

نظم عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية، اليوم الأحد، وقفة مناهضة لمقتل الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات، الذي قتل خلال اعتقاله من قوة أمنية فلسطينية في 24 يونيو الماضي.

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وطالب المشاركون في الوقفة، برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورددوا شعارات مناهضة له.

وأفادت مراسلتنا في الضفة، بأن عائلة الناشط الراحل نزار بنات شاركت بالاعتصام الذي أقيم في وسط مدينة رام الله.

وأعلنت عائلة بنات خلال الوقفة عن إطلاق منحة دراسية باسم نزار بنات لتعليم الطلبة بالجامعات.

وكانت عائلة بنات أعلنت رفضها للجنة التحقيق الحكومية التي شكلتها السلطة الفلسطينية.

ومنذ الإعلان عن وفاة بنات تشهد الضفة الغربية تظاهرات واحتجاجات استخدمت الشرطة الفلسطينية القوة في تفريقها.

المصدر: RT

يافا ستيتي- الضفة الغربية