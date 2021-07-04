الإمارات تجيز استخدام لقاح جديد مضاد لكورونا

أعلنت السلطات الصحية بالإمارات اليوم الأحد عن التسجيل الطارئ للقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي "الصارم".

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وأشار محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها.

من جانبه، ذكر أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "موديرنا" الأمريكية لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام.

وقبل أسبوع أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أنها تمكنت من تطعيم 71% من سكان البلاد بلقاحات ضد فيروس كورونا، ما يساوي نحو 92% من الفئة المؤهلة.

وتعتمد السلطات الصحية الإماراتية لتطعيم السكان 4 لقاحات وهي من صناعة شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ولشركة "سينوفارم" الصينية، ومصل "سبوتنيك V" لمركز غاماليا العلمي الروسي، وآخر لشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

المصدر: "الإمارات اليوم"