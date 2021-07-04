 
مباشر

شكري يغادر إلى نيويورك تمهيدا للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة

أخبار العالم العربي

شكري يغادر إلى نيويورك تمهيدا للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة
Reuters Mohamed Azakir
سامح شكري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr6y

غادر وزير خارجية مصر سامح شكري إلى نيويورك تمهيدا لمشاركته بالاجتماع الذي من المتوقع أن يعقده مجلس الأمن الدولي الأسبوع القادم بطلب من بلاده والسودان حول مستجدات ملف سد النهضة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ أن شكري توجه إلى نيويورك صباح اليوم الأحد ضمن إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن القادمة.

وأعلن المتحدث أن وزير الخارجية المصري من المقرر أن يعقد خلال هذه الزيارة سلسلة لقاءات واجتماعات مكثفة مع عدد من نظرائه والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس الأمن والمسؤولين في الأمم المتحدة، بهدف "إعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية".

وأصبح ملف سد النهضة الذي تنشئه إثيوبيا على النيل الأزرق موضع خلاف متصاعد بين هذا البلد من جانب وجاريه مصر والسودان من جانب آخر، حيث تنوي أديس أبابا إطلاق المرحلة الثانية من عملية ملء السد قريبا، مع بدء موسم الأمطار، رغم معارضة القاهرة والخرطوم الشديدة لهذه الخطط.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا