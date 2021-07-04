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مستوطنون يقتحمون أرضا لعائلة فلسطينية ببلدة سلوان ويشرعون بتركيب درج فيها (فيديو)

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مستوطنون يقتحمون أرضا لعائلة فلسطينية ببلدة سلوان ويشرعون بتركيب درج فيها (فيديو)
Reuters AMMAR AWAD
بلدة سلوان بالقدس
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عرضت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية مقطع فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون أرضا لعائلة مقدسية في سلوان، ويشرعون بتركيب درج فيها.

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وعلقت الوكالة على المقطع قائلة: "مستوطنون يقتحمون أرضا لعائلة مقدسية في سلوان، ويشرعون بتركيب درج فيها بحماية قوات الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أن مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد قمع القوات الإسرائيلية احتجاجات بعد صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام في حي البستان المهدد بالهدم.

المصدر: RT

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