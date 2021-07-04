مستوطنون يقتحمون أرضا لعائلة فلسطينية ببلدة سلوان ويشرعون بتركيب درج فيها (فيديو)
Reuters AMMAR AWAD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qr6u
عرضت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية مقطع فيديو يظهر عددا من المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون أرضا لعائلة مقدسية في سلوان، ويشرعون بتركيب درج فيها.
وعلقت الوكالة على المقطع قائلة: "مستوطنون يقتحمون أرضا لعائلة مقدسية في سلوان، ويشرعون بتركيب درج فيها بحماية قوات الاحتلال".
#شاهد مستوطنون يقتحمون أرضاً لعائلة مقدسية في سلوان ويشرعون بتركيب درج فيها بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/FKYCyyf2kU— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 4, 2021
تجدر الإشارة إلى أن مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بعد قمع القوات الإسرائيلية احتجاجات بعد صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام في حي البستان المهدد بالهدم.
المصدر: RT