وزارة التربية المصرية تكرم مدرسا تعرض للتنمر

كرمت وزارة التربية والتعليم المصرية يوسف صابر مدرّس التاريخ بمدرسة الوقف للتعليم الأساسي في كفر الشيخ، بعد تعرضه للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأهدت بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ المعلم صابر مصحفا وسط أسرته والعمال والعاملين بالمطعم الذي يعمل به.

وعبرت كشك عن فرحتها به، لأنه امتنع عن الدروس الخصوصية، واتجه للعمل مشرفا على العمال بأحد المطاعم.

واستجابت لطلب نقله من مدرسة الوقف للتعليم الأساسي، التي تبعد مسافة كبيرة عن محل إقامته ببيلا، إلى مدرسة مجمع رخا للغات.

من جانبه، عبّر صابر عن اعتزازه بالتكريم الذي ناله من كشك ومن كل القيادات والمعلمين.

وتعرض الأستاذ صابر للتنمر، عندما صورته إحدى السيدات أثناء كنسه أمام المطعم الذي يعمل به ونشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ساخرة منه لكونه معلما ويعمل مشرفا على عمال النظافة بمطعم.

ولاقى هذا المعلم تعاطفا كبيرا معه من المتابعين، وفي الأسواط الاجتماعية والعامة في مصر.

المصدر: RT