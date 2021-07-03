دار الإفتاء المصرية: التحرش الجنسي حرام شرعا ومن كبائر الذنوب

أعلنت دار الإفتاء في مصر أن التحرش الجنسي "حرام شرعا"، مشيرة إلى أن هذا التصرف هو من "كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون".

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قالت دار الإفتاء: "التحرش الجنسي حرام شرعا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون".

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وأضافت: "لا يصدر (التحرش) إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلطخ والتدنس بأوحال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني".

وتابعت: "وقد عظم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبّح ذلك ونفّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولا أو فعلا".

التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنساني. pic.twitter.com/HFpxzKYAVs — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) July 3, 2021

المصدر: RT