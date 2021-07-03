"7 سنين كأنها 70".. والدة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير ترثيه في ذكراه السنوية السابعة

قالت السيدة سهى أبو خضير والدة الفتى الفلسطيني الراحل محمد أبو خضير في الذكرى السنوية السابعة لقتله حرقا على أيدي إسرائيليين، إن "هذه السنوات الـ7 مرت كـ70 سنة من عمري".

وفي تصريح لقناة "القسطل" الفلسطينية، أضافت أبو خضير: "كل سنة تمر أشتاق لابني أكثر وأحتاج له أكثر.. محمد لا يعوض، كان ابن الصف الـ11، لكنه تخرج من الدنيا قبل أوانه".

وتابعت: "محمد كان مرحا ويحب الناس جميعا.. الله أكرمه وأعطاه آخرة أفضل".

وأشارت إلى أن "هذا اليوم هو اليوم الأصعب في حياتها، وهذا اليوم ستبقيه ذكرى لليهود لتذكرهم بالمحرقة التي أحدثوها بحق محمد".

وقالت: "الـ17 سنة التي عاشهم معي محمد كان دائما في حضني، محمد كان طفلا، وأعيش معه طفولتي حتى اليوم".

وأضافت: "الله أكرمه في الآخرة وأسعده.. لقد أكرمه بالشهادة والحمد الله".

" 7 سنين بس كأنهن 70".. ما قالته والدة الشهـ.ـيد محمد أبو خضير الذي أحرقه مستوطنون حياً حتى الموت قبل سبع سنوات. pic.twitter.com/AyQg3BZfra — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 3, 2021

واختطف الفتى محمد أبو خضير من سكان حي شعفاط في القدس الشرقية في 2 يوليو 2014، وقُتل بطريقة وحشية في غابة بالقدس الغربية، إذ ضربه الخاطفون ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه، وهو على قيد الحياة.

وحكم القضاء الإسرائيلي على المستوطن يوسف حاييم بن دافيد البالغ 33 عاما الذي يعتبر العقل المدبر في الجريمة المدوية بالسجن المؤبد في عام 2016، علاوة على حكم بالسجن لمدة 20 عاما لإدانته بجرائم أخرى.

وأمرته المحكمة أيضا بدفع تعويض مقداره 150 ألف شيكل (39 ألف دولار) إلى عائلة أبو خضير.

وأما بخصوص المتآمرين الآخرين مع بن دافيد في الجريمة فصدر بحق أحدهما الحكم بالسجن المؤبد أيضا، فيما سيمضي الآخر 21 عاما وراء القضبان.

المصدر: "القسطل" + RT