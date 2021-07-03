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محمد بن زايد يغرد بعد افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية

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محمد بن زايد يغرد بعد افتتاح قاعدة
تويتر
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أعرب الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي عن سعادته بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

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وكتب بن زايد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "سعدت بحضور افتتاح قاعدة "3 يوليو" البحرية المصرية في منطقة جرجوب .. مصر بقيادة أخي عبدالفتاح السيسي تشهد إنجازات بارزة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف: "كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء والتنمية".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم قاعدة "3 يوليو" التي ستكون أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط.

وشارك في مراسم افتتاح القاعدة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

المصدر: RT

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