 مصر.. تأجيل محاكمة شقيق رجل أعمال متهم بالانضمام إلى "الإخوان"

قررت محكمة الجنايات المصرية تأجيل محاكمة شقيق رجل الأعمال "الإخواني" حسن مالك و46 آخرين على خلفية الانضمام لجماعة إرهابية وتزوير الوثائق، لجلسة 1 أغسطس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت في أمر الإحالة لـ46 من "جماعة الإخوان" بينهم يحيى موسى وعلاء السماحى وشقيق حسن مالك، تمويل أنشطة "جماعة الإخوان"، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق تسفير عناصر للخارج.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT