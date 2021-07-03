السفيرة الكندية تشارك اللبنانيين معاناة "طابور البنزين"

نشرت السفيرة الكندية لدى لبنان صورة على حسابها الخاص في "تويتر"، لطابور من السيارات أمام محطة الوقود في ظل أزمة حادة في نقص مادة البنزين في لبنان.

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وأرفقت السفيرة شانتال تشاستيناي الصورة، بالتعليق التالي: "محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع.. ماذا تفعل صباح السبت الجميل؟".

Gas station ⛽️ finally in sight! Waiting in line patiently like everyone. What are you doing this beautiful Saturday morning? pic.twitter.com/Ak8wBKl6Gd — Chantal Chastenay (@CChastenay) July 3, 2021

ويشهد لبنان منذ أشهر، أزمة على محطات الوقود، بسبب نقص حاد في توزيع البنزين و​المازوت​، وسط أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث يصطف المواطنون طوابير طويلة أمام المحطات لتعبئة كمية محدودة من مادة البنزين.

المصدر: RT