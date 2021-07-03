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السفيرة الكندية تشارك اللبنانيين معاناة "طابور البنزين"

أخبار العالم العربي

السفيرة الكندية تشارك اللبنانيين معاناة
Reuters
لبنانيون ينتظرون على محطات الوقود
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نشرت السفيرة الكندية لدى لبنان صورة على حسابها الخاص في "تويتر"، لطابور من السيارات أمام محطة الوقود في ظل أزمة حادة في نقص مادة البنزين في لبنان.

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وأرفقت السفيرة شانتال تشاستيناي الصورة، بالتعليق التالي: "محطة وقود أخيرا في الأفق! الانتظار في الطابور بصبر مثل الجميع.. ماذا تفعل صباح السبت الجميل؟".

ويشهد لبنان منذ أشهر، أزمة على محطات الوقود، بسبب نقص حاد في توزيع البنزين و​المازوت​، وسط أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة يعيشها لبنان، حيث يصطف المواطنون طوابير طويلة أمام المحطات لتعبئة كمية محدودة من مادة البنزين.

المصدر: RT

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