 
مباشر

برلماني أردني سابق يدعو حكومة بلاده للاقتداء بدول خليجية في التعامل مع سوريا

أخبار العالم العربي

برلماني أردني سابق يدعو حكومة بلاده للاقتداء بدول خليجية في التعامل مع سوريا
Reuters Majed Jaber
صورة تعبيرية للعلمين السوري والأردني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqx6

حث النائب السابق في البرلمان الأردني، طارق خوري، حكومة بلاده، على "رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة سفير"، على غرار دول الخليج.

إقرأ المزيد
ممثلو تجار سوريا والأردن يبحثون في عمان تذليل عقبات التجارة بينهما
ممثلو تجار سوريا والأردن يبحثون في عمان تذليل عقبات التجارة بينهما

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال طارق خوري: "على الحكومة الأردنية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة سفير، بعد أن أعلنت معظم دول الخليج إرسال سفراء وفتح سفاراتها".

وأضاف: "نحن الأقرب تاريخيا وجغرافيا وشعبيا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا