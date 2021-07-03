برلماني أردني سابق يدعو حكومة بلاده للاقتداء بدول خليجية في التعامل مع سوريا

حث النائب السابق في البرلمان الأردني، طارق خوري، حكومة بلاده، على "رفع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة سفير"، على غرار دول الخليج.

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وفي تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر"، قال طارق خوري: "على الحكومة الأردنية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا إلى درجة سفير، بعد أن أعلنت معظم دول الخليج إرسال سفراء وفتح سفاراتها".

وأضاف: "نحن الأقرب تاريخيا وجغرافيا وشعبيا".

على الحكومة الأردنية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا الى درجة سفير، بعد ان اعلنت معظم دول الخليج إرسال سفراء وفتح سفاراتها. نحن الاقرب تاريخياً وجغرافياً وشعبياً. pic.twitter.com/w5FyNAkvy3 — Dr. Tarek Khoury (@TarekSamiKhoury) July 2, 2021

المصدر: RT