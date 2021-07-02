بعد جدل خطبة الجمعة.. الأوقاف الأردنية تلوح بالملاحقة القانونية

عبرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، عن أسفها لاستهداف موضوع خطبة الجمعة الموحدة اليوم وما تم تداوله من تضمين الخطبة لحديث نبوي شريف.

وأكدت الوزارة أن الحديث المشار إليه "جَلَد ظَهْرَكَ، وأخذ مالَكَ ؛ فأَطِعْهُ..." لم يرد في الخطبة الموحدة، ولم يكن من الأحاديث النبوية الشريفة التي تضمنتها الخطبة.

وأشار البيان إلى احتفاظ الوزارة بحقها بالملاحقة القانونية لكل من روج لهذا الافتراء.

وشن مدونون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الكثير من البيانات، هجمة حادة وغير مسبوقة على خطبة "طاعة الحاكم" الموحدة، التي احتوت نصوصا مكتوبة رددت في عدد كبير من مساجد المملكة.

واقترنت الخطبة عن "طاعة الحاكم" بعبارة، اعتبرها البعض "غير لائقة" في تلك الخطبة وتستند إلى نص في الشريعة يتحدث عن الطاعة الموجبة من قبل المحكوم للحاكم مع عبارة "حتى لو سرق مالك أو جلد ظهرك".

المصدر: "خبرني"