انتشال جثتي سيدتين من تحت أنقاض العقار المنهار في الإسكندرية وارتفاع الضحايا لـ5

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية من انتشال جثتي سيدتين من تحت أنقاض عقار الدخيلة المنهار ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص، والمصابين إلى 4.

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فيما تتواصل أعمال البحث اليدوي عن مفقودين ضحايا أو ناجين باستخدام الأجهزة الدقيقة لاستشعار أماكن الضحايا ونبض الأحياء إن وجدوا بين أنقاض العقار نظرا لصعوبة دخول معدات ثقيلة، بسبب ضيق الشارع وذلك منذ عصر الأربعاء ولمدة 48 ساعة متواصلة.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت من استخراج سيدة على قيد الحياة بعد مضي 18 ساعة من وقوع الانهيار وشخص عقب قضائه 6 ساعات بين الأنقاض وطفلة 10 أعوام وفتى17 عاما مصابين بكدمات وكسور وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهم.

فيما انتشلت فرق الإنقاذ 3 جثث لشاب في العقد الثاني من العمر كان في زيارة لأحد أقاربه وشخص يدعى عمرو صابر رجب، وسيدة 60 عاما.

وقررت الأجهزة التنفيذية إخلاء 4 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وتوفير مكان لإيوائهم كإجراء احترازي، حرصا على سلامتهم.

وانتقل فريق من نيابة الدخيلة الجزئية لموقع العقار المكون من دور أرضي و3 طوابق علوية بكل طابق شقتين ومساحته 100 متر مربع كائن في 7 شارع البرسيم منطقة الدخيلة الجبل.

وطلبت النيابة التحفظ على ملف العقار من الإدارة الهندسية بالحي ونقله إليها خشية التلاعب فيه وسرعة موافاتها بتحريات المباحث ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والضحايا وسؤال قاطني العقار عن أسباب انهياره.

وتلقت شرطة الإسكندرية عدة إخطارات، من مأمور قسم شرطة الدخيلة وإدارتي شرطة النجدة والحماية المدنية حول ورود بلاغات من الأهالي بوقوع الانهيار ووجود مصابين ومفقودين.

وبانتقال قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات الإسعاف وتنفيذيو الحي بمعداتهم إلى موقع الانهيار تبين من المعاينة أن العقار كان مأهول بالسكان حيث تقطنه 7 أسر بعدد 25 فردا وانهار فجأة.

المصدر: الشروق