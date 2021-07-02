مصر.. شقيق "تفاهة" أشهر شخصية في أحد أفلام محمد هنيدي يروي تفاصيل جديدة بعد القبض عليه (صور)

روى أحمد مجاهد شقيق صلاح مجاهد المشهور بـ"تفاهة" أحد أشهر الشخصيات في فيلم محمد هنيدي "بلية ودماغه العالية"، تفاصيل القبض على شقيقه.

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وتحدث أحمد مجاهد عن حياة أخيه عقب فيلم "بلية ودماغه العالية"، قائلا إنه عقب الفيلم اشترى صلاح سيارة للعمل عليها، ثم فتح كشك صغير يبيع فيه منتجات غذائية، وكان هذا هو مصدر رزقه له ولعائلته.

وروى أحمد كواليس يوم القبض على أخيه صلاح، قائلًا إنه كان يعمل داخل الكشك صباحًا مثل كل يوم، وتم القبض عليه من قبل قوات الأمن، والتحفظ على جميع تسجيلات الكاميرا الملحقة داخل الكشك.

وأوضح محمود سمير، محامي صلاح مجاهد، أنه تم تحرير محضر باسم صلاح مجاهد، وأنه كان بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر، وتفاجأ صلاح بهذا المحضر وتم الإنكار من قبله في التحقيقات على انه لم يكن بحوزته اي شئ.

وذكر صلاح مجاهد داخل التحريات، أنه يوجد من ينتحل شخصيته وأطلق عليه اسم "تفاهة"، وأنه ليس هو "تفاهة" الحقيقي، بل ينتحل شخصيته في أعمال غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات.

ومازالت عائلة صلاح مجاهد، تنتظر تقرير الطب الشرعي حول ما اذا كانت تلك المادة هي مسحوق الهيروين ام لا، وتقدم المحامي بشهادة بعض سكان الشرابية، الذين شاهدوا واقعة القبض علي "تفاهة"، للإدلاء بشهادتهم في النيابة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح مجاهد وشهرته "تفاهة"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة الشرابية، و3100 جنيه من متحصلات البيع وهاتف محمول.

المصدر: صدى البلد