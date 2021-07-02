الكاظمي يهدي البابا لوحة من صنع إحدى ضحايا "داعش"

قال الكرسي الرسولي إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قدم للبابا فرنسيس نسخة جلدية من لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنتشي، من صنع امرأة من ضحايا "داعش" أثناء فترة سجنها.

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وذكر بيان فاتيكاني أنه علاوة على ذلك أهدى الكاظمي برغوليو، صليبا خشبيا من كنيسة مار أدي في بلدة كرمليس إحدى ضواحي سهل نينوى.

وأشار البيان إلى أن "الحبر الأعظم احتفى بدوره بزيارة الكاظمي مقدما له عملا فنيا من البرونز مستوحى من فكرة السلام يحمل عبارة: "كونوا رسل سلام"، فضلا عن نسخة من رسالة "هذا العام للسلام" التي وقعها البابا، نسخة من وثيقة الأخوة البشري ونسختين باللغتين العربية والإنجليزية للإرشادين الرسوليين: "كن مسبحا وأخوة جميعا".

والكرسي الرسولي هو كيان سياسي قانوني معترف به دوليا يرأسه أسقف روما أو رأس الكنيسة الكاثوليكية، المعروف عموما باسم بابا روما أو الحبر الروماني.

المصدر: وكالة "آكي"