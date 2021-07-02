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إصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

أخبار العالم العربي

إصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس
Reuters
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أصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا
مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، أحمد جبريل، لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط أحدهم بالرأس والعشرات بالاختناق كما جرى استهداف مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز، خلال المواجهات في جبل صبيح.

وشارك مئات المواطنين بمسيرة حاشدة باتجاه البؤرة الاستيطانية المقابلة على جبل صبيح، عقب أداء صلاة الجمعة بمنطقة المنتزه القريبة من الجبل، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في البلدة.

المصدر: RT+وفا

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