قائد الجيش اللبناني: من غير المسموح لأي كان المس بأمن طرابلس

شدد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون من مدينة طرابلس شمال لبنان، أنه "من غير المسموح لأي كان المس بأمن المدينة"، مؤكدا أن أمن طرابلس واستقرارها مسؤولية الجميع.

وخلال زيارة إلى مدينة طرابلس، عقب مواجهات اندلعت بين محتجين وعناصر من الجيش، توجه العماد عون إلى أهالي طرابلس بالقول: "نحن منكم ووجعكم وجعنا، وأمنكم أمانة في أعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعا".

وقال قائد الجيش اللبناني إنه "من غير المسموح لأي كان المس بأمن المدينة"، مؤكدا أن لا تساهل أو تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائنا من كان".

قائد الجيش من #طرابلس: من غير المسموح لأي كان المسّ بأمن المدينة ولا تساهل او تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائناً من كان#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/KcN0gvGDv1 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 2, 2021

وكان محتجون في مدينة طرابلس اعترضوا الأربعاء الماضي، طريقا لعناصر دورية تابعة للجيش اللبناني، في حين أن الجيش أطلق النار في الهواء لتفريقهم.

المصدر: RT