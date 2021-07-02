الاتحاد الأوروبي يوصي برفع قيود السفر عن مواطني دول جديدة منها 3 عربية

أوصى المجلس الوزاري الأوروبي دوله الأعضاء، برفع قيود السفر عن مزيد من دول العالم منها ثلاث عربية هي قطر، الأردن والمملكة العربية السعودية.

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جاء ذلك، في إطار تحديث بروكسل للائحتها الخاصة بقيود السفر المفروضة على مواطني دول العالم على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وسيسمح التحديث الجديد لمواطني كل من أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بروناي، قطر، كندا، الأردن، مولدافيا، الجبل الأسود والمملكة العربية السعودية بدخول أراضي دول الاتحاد بأمان، بعد التطور الإيجابي للوضع الوبائي في هذه الدول.

كما أوصى المجلس برفع قيود السفر المفروضة على مواطني إقليم كوسوفو.

ويستند الأوروبيون في توصيتهم على عدة معايير منها الوضع الوبائي العام، والقدرة على معالجة الأشخاص ونقلهم لدولهم في حال وقوع إصابات أو أي تفشي إضافي للوباء.





المصدر: آكي