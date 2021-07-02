 
مباشر

السعودية تقدم 60 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن

أخبار العالم العربي

السعودية تقدم 60 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل مساعدة اليمن
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qqnp

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توقيعه اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي بقيمة 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية للفئات الأشد احتياجا في اليمن.

وقال عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة في بيان، إن الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأشد احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بالدعم السعودي "لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن".

وفي الشهر الماضي، بلغت نسبة توفير التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 43 في المئة من حجم الخطة البالغ 3.85 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا