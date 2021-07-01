عضو بمجلس الشيوخ المصري: أزمة سد النهضة حياة أو موت

قال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري محمود مسلم، إن قضية سد النهضة حياة أو موت وقضية هامة جدا.

إقرأ المزيد

وأضاف مسلم، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" من تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، أن "على المواطنين أن يثقوا في مؤسسات الدولة، فمصر دولة كبيرة، والكبير تكون عليه مسؤولية ولا يستطيع أن يتهور وينفعل".

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن "هذه القضايا لا تدار عبر الفضائيات، قضية سد النهضة قضية كبيرة، ومصر نجحت في فرض قضية سد النهضة على أجندة العالم ومجلس الأمن"، موضحا أن الدولة ناجحة في علاقتها الدولية بشكل كبير، وعلى المواطنين أن يثقوا في قدرتها على العمل مع القلق ومتابعة ما يحدث من مستجدات.

وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قد قال إن بلاده لم تعترض على أي سد في إثيوبيا وتدعم التنمية فيها، ولكنها تريد "تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة".

المصدر: الأهرام