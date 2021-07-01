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الاستخبارات العراقية تقبض على شبكة "إرهابية" تقدم الدعم اللوجستي لـ"داعش"

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الاستخبارات العراقية تقبض على شبكة
أرشيف
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على شبكة "إرهابية" للدعم اللوجستي في محافظة كركوك.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة أشخاص ينتمون لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الشبكة عملت ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية".

وأشارت الوكالة إلى اشتراك الشبكة بـ"عمليات إرهابية حسب ما أشرت من معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم بوقت سابق من العناصر الإرهابية".

 

المصدر: RT

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