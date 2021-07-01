الجيش الإسرائيلي: القبض على شخص طعن مجندة في غور الأردن

أكد الجيش الإسرائيلي أن مجندة تؤدي الخدمة في صفوفه تعرضت اليوم الخميس لعملية طعن في غور الأردن.

وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" أن مشتبها فيه طعن المجندة وخطف سلاحها الشخصي على مقربة من أحد المواقع في غور الأردن.

Our troops apprehended a suspect who stabbed an IDF soldier and stole her weapon in the Jordan Valley. — Israel Defense Forces (@IDF) July 1, 2021

وذكر الجيش أن قواته تمكنت من إلقاء القبض على منفذ العملية ومصادرة السلاح الذي خطفه، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".

#أولي: ورد تقرير عن مشتبه به قام بطعن مجندة وبخطف سلاحها الشخصي بالقرب من أحد المواقع في غور الأردن. قوات جيش الدفاع القت القبض على المشتبه به وعلى السلاح. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 1, 2021

المصدر: RT