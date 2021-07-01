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الجيش الإسرائيلي: القبض على شخص طعن مجندة في غور الأردن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: القبض على شخص طعن مجندة في غور الأردن
Reuters Amir Cohen
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أكد الجيش الإسرائيلي أن مجندة تؤدي الخدمة في صفوفه تعرضت اليوم الخميس لعملية طعن في غور الأردن.

وذكر الجيش الإسرائيلي على حسابه في "تويتر" أن مشتبها فيه طعن المجندة وخطف سلاحها الشخصي على مقربة من أحد المواقع في غور الأردن.

وذكر الجيش أن قواته تمكنت من إلقاء القبض على منفذ العملية ومصادرة السلاح الذي خطفه، مضيفا أن "التفاصيل قيد الفحص".

المصدر: RT

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