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السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل "خرج على ولي الأمر وقتل رجل أمن"

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السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل
AFP
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام في مواطن سعودي "لخروجه على ولي الأمر وقتل رجل أمن، والانتماء لتنظيم إرهابي وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي".

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وأوضح بيان للداخلية السعودية أن هايل بن زعل بن محمد العطوي، وهو سعودي الجنسية أقدم "على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن/عبد الله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتعاطي المواد المخدرة".

المصدر: MOISaudiArabia

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