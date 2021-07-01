وفد إسرائيلي يبحث في القاهرة صفقة تبادل الأسرى مع "حماس"

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى موجود حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة، للبحث في صفقة "تبادل أسرى" مع الفلسطينيين.

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وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن "الزيارة تأتي ضمن المساعي لإعادة الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة"، مشيرة نقلا عن مسؤولين كبار، إلى أن "مغادرة الوفد إلى مصر وكذلك الوفود المتكررة الأخرى لا تعني أن هناك تقدما في الاتصالات".

ولم يعرف متى سافر الوفد الإسرائيلي، برئاسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم والمسؤول الكبير في مجلس الأمن القومي نمرود غاز، إلى القاهرة أو حتى مدة زيارته الحالية.

ووفق موقع "إسرائيل 24"، فإن الفترة المنصرمة شهدت حركة نشطة لمسؤولين من "حماس" والحكومة الإسرائيلية إلى القاهرة في محاولة لتسريع المفاوضات، التي تشمل إنهاء ملف الإسرائيليين الأربعة المحتجزين بالقطاع بينهم جنديان تعتقد إسرائيل أنهما قتلا، فيما تريد "حماس" الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى، الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 آلاف أسير في السجون الإسرائيلية.

وسبق لمصر أن توسطت بنجاح في صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" عام 2011، تم خلالها تبادل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأكثر من ألف أسير فلسطيني.

المصدر: إسرائيل 24