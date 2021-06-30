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عبير موسي تتعرض لثاني اعتداء داخل البرلمان التونسي خلال يوم واحد

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عبير موسي تتعرض لثاني اعتداء داخل البرلمان التونسي خلال يوم واحد
AFP
رئيسة الحزب الدستوري الحر، النائبة التونسية عبير موسي
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تعرضت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" التونسي، عبير موسي، لاعتداء ثان داخل البرلمان يوم الأربعاء.

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وأفاد موقع "موزاييك أف أم" بأن الجلسة العامة بالبرلمان "شهدت منذ قليل حادثة اعتداء النائب سيف الدين مخلوف بالعنف على النائبة عبير موسي، ما تطلب دخول طبيب المجلس إلى القاعة لتقديم الإسعافات لموسي".

وكانت الجلسة الصباحية بالبرلمان شهدت اعتداء النائب الصحبي سمارة على عبير موسي، ما أثار تنديدا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبل عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات التونسية.

المصدر: "موزاييك أف أم"

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