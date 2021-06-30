الرباعية الدولية تبحث إعادة إعمار البنية التحتية في قطاع غزة

بحث الممثلون الخاصون لرباعية الوسطاء الدوليين حول تسوية قضية الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إعادة البنية التحتية في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن المحادثات التي جرت عبر الفيديو، شملت "مناقشة الخطوات العملية المحتملة للمجتمع الدولي الرامية إلى البنية التحتية المدنية في قطاع غزة"، وفي هذا السياق أشار المشاركون إلى "أهمية اجتماع لجنة التنسيق المؤقتة لمساعدة الفلسطينيين المقرر عقده على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في أوائل يوليو".

وشدد الطرف الروسي، الذي مثله المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية في الشرق الأوسط، فلاديمير سافرونكوف، على أن "معالجة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية لها أهمية محورية ويجب أن تكون مرهونة بمهمة فتح الآفاق السياسية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على مبدأ حل الدولتين".

كما ركزت أطراف المحادثات على "ضرورة تفعيل عملية المصالحة الفلسطينية بهدف ترتيب حوار مباشر بين الجانبين المتناحرين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وأكد البيان في هذا السياق استعداد روسيا للإسهام في هذه العملية بالتنسيق مع أطراف أخرى خاصة مصر.

وتشمل رباعية الوسطاء الدوليين كلا من روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT