الجيش المصري يكشف عن إحدى قواعده العسكرية

كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن أحدث القواعد العسكرية المصرية والتي تسمى بـ"قاعدة 3 يوليو" البحرية.

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وتقع قاعدة 3 يوليو البحرية غرب مطروح وهي إحدى القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها والتي سيتم افتتاحها قريبا وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.

وستعمل القواعد العسكرية المصرية الجديدة على تأمين عدد من المشاريع الكبرى والمدن الجديدة هناك والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤها حاليا.

المصدر: RT