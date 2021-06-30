 
مباشر

الجيش المصري يكشف عن إحدى قواعده العسكرية

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يكشف عن إحدى قواعده العسكرية
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq9w

كشف فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية عن أحدث القواعد العسكرية المصرية والتي تسمى بـ"قاعدة 3 يوليو" البحرية.

إقرأ المزيد
معلومات جديدة حول قواعد عسكرية مصرية على حدود ليبيا (صور)
معلومات جديدة حول قواعد عسكرية مصرية على حدود ليبيا (صور)

وتقع قاعدة 3 يوليو البحرية غرب مطروح وهي إحدى القواعد البحرية الثلاث التي بدأت مصر بإنشائها والتي سيتم افتتاحها قريبا وستكون مسؤولة عن تأمين الجزء الغربي من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط.

وستعمل القواعد العسكرية المصرية الجديدة على تأمين عدد من المشاريع الكبرى والمدن الجديدة هناك والأهم هو تأمين محطة الضبعة النووية الجاري إنشاؤها حاليا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا