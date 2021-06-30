شاهد.. صور الأقمار الصناعية تكشف عن عاصفة تتجه نحو مصر

كشفت صور للأقمار الصناعية نشرتها وسائل إعلام مصرية وجود عاصفة ترابية في الشمال الشرقي السوداني والتي محتمل أن تؤثر على مناطق في جنوب مصر.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إلى أنه من المحتمل أن تؤثر هذه العاصفة على "حلايب - شلاتين - بحيرة ناصر - أبو سمبل" بنشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة وقد تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بأغلب الأنحاء حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3- 4 درجات.

المصدر: "اليوم السابع"