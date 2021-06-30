في أعلى رقم يومي بالأردن .. أكثر من 106 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في الأردن، عن تجاوز عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حتى عصر اليوم الأربعاء، 106 آلاف شخص.

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ليكون بذلك الرقم الأعلى في المملكة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم بتاريخ 13 يناير 2021.

وأضافت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أنها "ستواصل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لزيادة عدد متلقي المطعوم اليومي لتحصين أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين ضد جائحة كورونا، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة فتح القطاعات الاقتصادية والصيف الآمن".

المصدر: "المملكة"