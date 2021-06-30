حركة "مجتمع السلم" الجزائرية توزير بقايا العصابة للانتخبات منعتنا من الفوز بالأغلبية

قال رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية، عبد الرزاق مقري، إن "التزوير الانتخابي لبعض القوى السياسية والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية".

وصرح مقري في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرار الحركة رفض دخول الحكومة كان وسط شبه اجماع بمجلس شورى الحركة.

وأضاف أن مجلس الشورى صادق بالأغلبية تكاد تصل للإجماع على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وفق ما عرض على وفد حركة "مجتمع السلم" في اللقاء الأخيرة مع رئيس الجمهورية.

وفازت حركة "مجتمع السلم" في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بـ65 مقعدا في البرلمان، وجاءت في المرتبة الثالثة، بعد حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي تحصل على 98 مقعدا، وتجمع"القائمة المستقلة" الذي فاز بـ84 مقعدا.

المصدر: RT + الشروق