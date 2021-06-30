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وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية يبحثون الملف اللبناني

أخبار العالم العربي

وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية يبحثون الملف اللبناني
Reuters MOHAMED AZAKIR
الاحتجاجات في لبنان
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه عقد اجتماعا مع نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان والسعودي فيصل بن فرحان، لمناقشة الملف اللبناني.

وكتب بلينكن في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "مناقشة مهمة مع نظيريّ السعودي والفرنسي، فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان، فيما يتعلق بضرورة أن يظهر القادة السياسيون في لبنان قيادة حقيقية من خلال تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتوفير الإغاثة التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة".

المصدر: RT

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